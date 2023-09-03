الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهمين بغسل 6 ملايين جنيه من حصيلة النصب على المواطنين

المتهمين
المتهمين

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية فى النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 6 ملايين جنيه.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق أنشطة مشبوهة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجهات المختصة تشكيل ا عصابي ا النصب والاستيلاء أنشطة مشروعة أموال المواطنين

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