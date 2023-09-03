الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث اقتصادي: التوازنات العالمية اختلت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

التوازنات العالمية
التوازنات العالمية اختلت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

كشف الباحث الاقتصادي، أيمن عمر، عن أسباب تراجع مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن العالم يشهد اختلالات كبيرة منذ اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “عمر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": “نشهد تبدل في التوازنات العالمية، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على تبدل في بنية النظام العالمي الجديد، من المرجح أن تؤثر على خريطة العلاقات التجارية العالمية” .

صراع النفوذ بين الصين وأمريكا 

وتابع: "هناك حرب باردة حقيقية انتقلت من الحرب السوفايتية الأمريكية إلى الحرب الصينية الأمريكية عنوانها التجارة والتكنولوجيا".

باحث اقتصادي الصين أمريكا حرب باردة صراع نفوذ بين الصين وأمريكا

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