الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: احتمالات نجاح تركيا لإعادة روسيا لاتفاقية الحبوب "ضئيلة للغاية"

اتفاقية الحبوب
اتفاقية الحبوب

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة سوتشي، لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب يعتبر فرصة، لكن احتمالات نجاحها ضئيلة للغاية، لأن الصراع العسكري الروسي الغربي في حالة تصاعد واتفاقية الحبوب التي توقفت لم تثنِ الغرب عن تصعيد العقوبات ضد روسيا.

إقناع روسيا بالعودة لاتفاقية الحبوب صعب

أضاف  خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على "القاهرة الإخبارية" أن الموقف الروسي من العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط شبه مرفوضة مسبقا من الغرب، بالرغم من محاولة الرئيس التركي في تقريب وجهات النظر أو إقناع روسيا ببعض الأمور التنفيذية في الاتفاقية.

أوضح أن سبب توقعه بعدم نجاح اللقاء هو الإعلان العلني لتركيا بترحيبها بانضمام أوكرانيا لعضوية الناتو، الذي يمثل أحد الحواجز الكبيرة في هذا اللقاء، وقد يحول دون الاستماع إلى وجهة نظر تركيا والمساعدة على الوصول إلى اتفاق.

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