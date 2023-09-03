الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس قضايا الدولة يبحث سبل ربط فروع الهيئة رقميًا مع محافظة الغربية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، اليوم الأحد، محافظة الغربية، وكان في استقباله والوفد المرافق له الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن الطرفين بحثا أوجه التعاون المشترك فيما بين الهيئة والمحافظة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حيث أشاد الدكتور  طارق رحمي  محافظ الغربية بدور الهيئة البناء والفعال وقسمها القضائي بالمحافظة في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية.

ووقع الطرفان بروتوكول تعاون حول التحول الرقمي وربط المحافظة بفروع الهيئة فيما يتعلق بالدعاوى المقامة ضد المحافظة والأجهزة والوحدات التابعة لها.

كما وعد المحافظ بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر جديد للهيئة، للتعامل مع تزايد عدد القضايا بالمحاكم، كما وعد بتخصيص قطعة أرض بمساحة مناسبة لإنشاء نادي لمستشاري الهيئة.

وانتقل المستشار رئيس الهيئة لزيارة فروعها الثلاث بمحافظة الغربية للاطمئنان على حسن سير العمل بفروع الهيئة ومعرفة حاجة تلك الفروع والإعداد والتجهيز للعام القضائي الجديد.

رافق المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، خلال الجولة،  كل من المستشارة فاطمة العايدي رئيس قطاع وسط الدلتا أول، المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس قطاع وسط الدلتا ثاني، والمستشارون نواب رئيس الهيئة رؤساء فروع الهيئة بمحافظة الغربية والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

رئيس قضايا الدولة طارق رحمي محافظ الغربية بروتوكول تعاون قطعة أرض

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بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لتبادل المعلومات

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