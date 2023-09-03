الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"البرهان" يبحث مع ميناوى سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

البرهان
البرهان

بحث رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع حاكم إقليم دارفور مني أركو ميناوي سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وقال مجلس السيادة في السودان في بيان، إن البرهان وميناوي بحثا أيضًا "القضايا الأساسية التي تهم أهل دارفور".

وذكر ميناوي أن اللقاء بحث "القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، ومدى تأثيرها على المواطنين"، مشيرًا إلى أن مواطني دارفور في أمس الحاجة لمواد الإغاثة لمساعدتهم في الاستقرار.


البرهان: الجيش والشعب مصممان على دحر التمرد ورفض الإملاءات الخارجية

وسبق ورحب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، السبت، بأي دعم يصب في إعادة إعمار السودان، مؤكدًا رفضه الإملاءات الخارجية.

وقال البرهان، خلال زيارته ولاية كسلا، إن "الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد بشكل كامل، وإن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليًا تؤكد على الحاجة إلى وجود جيش محترف".

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زيارة البرهان لكسلا

وفي وقت سابق، قال البرهان إن "قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب كبيرة في مختلف المدن السودانية، ونهبت أموال وممتلكات المواطنين، وانتهكت حرماتهم".

وقال البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيًا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏صفحة القواة المسلحة السودانية‏'‏‏

 وأضاف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور، ويجب محاسبة مرتكبيها".

وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلًا"، مشيرًا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

البرهان: هدف الجيش إجراء الانتخابات 

وأكد قائد الجيش السوداني، في كلمة له عقب اللقاء، أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني مَن سيحكمه".

وأمس تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المواطنين في كورنيش مدينة بورتسودان ضمن جولته لعدة مدن سودانية.
 

البرهان ميناوي السودان مجلس السيادة اتفاق جوبا للسلام

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