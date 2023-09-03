الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

 خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023 عن خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، حيث انتهت المرحلة الأولي من تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول من الثانوية العامة الذين لم يلتحقوا بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية، يوم الجمعة الماضي على أن تعلن نتائج المرحلة الثالثة كاملة بعد انتهاء طلاب الدور الثاني من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق للعام الدراسي 2023/2024.

تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2023

وكانت قد أصدرت  وزارة التعليم العالي، دليلاً إرشاديا لمساعدة الطلاب في كافة الأسئلة التي تسهل عليهم عملية التسجيل وكتابة الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني، حيث يجب الحذر والتأني عند كتابة الرغبات ، وتدوين كافة الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها بجميع المحافظات ، مع ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما يجب الحذر من الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة تحسبا للكيانات الوهمية التي تداهمها الوزراة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات وخطوات كتابة الرغبات

تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات.. رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023 - 2024

رابط موقع التنسيق الالكتروني 2023

حيث يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg ، ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، حيث أن هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.

 

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

وتبدأ غد الإثنين الموافق 4/9/2023 مرحلة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 وفقا للشروط والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات 

المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بتنسيق المرحلتي الأولي والثانية عملية التسجيل وكتابة الرغبات رابط موقع التنسيق الالكتروني 2023 موقع التنسيق الالكتروني

مواد متعلقة

تعاون بين بحوث الفلزات وإحدى الشركات البريطانية لتوفير بديل آمن للتخلص من مخاطر مخلفات البطاريات

خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

إطلاق موقع أسبوع شباب الجامعات الـ13

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم غداً

وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر الدولى GSW 2023

جامعة القاهرة تفوز بـ4 مراكز في مسابقة دولية بكندا

آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023.. اليوم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. أماكن أداء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

كنز مصرى فى وسط البلد

"جلوبال" الإماراتية تستحوذ على 30% من "الشرقية للدخان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)