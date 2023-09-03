 خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024

يبحث طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023 عن خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، حيث انتهت المرحلة الأولي من تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول من الثانوية العامة الذين لم يلتحقوا بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية، يوم الجمعة الماضي على أن تعلن نتائج المرحلة الثالثة كاملة بعد انتهاء طلاب الدور الثاني من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق للعام الدراسي 2023/2024.

تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2023

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم العالي، دليلاً إرشاديا لمساعدة الطلاب في كافة الأسئلة التي تسهل عليهم عملية التسجيل وكتابة الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني، حيث يجب الحذر والتأني عند كتابة الرغبات ، وتدوين كافة الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها بجميع المحافظات ، مع ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، كما يجب الحذر من الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة تحسبا للكيانات الوهمية التي تداهمها الوزراة.

رابط موقع التنسيق الالكتروني 2023

حيث يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg ، ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، حيث أن هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

وتبدأ غد الإثنين الموافق 4/9/2023 مرحلة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 وفقا للشروط والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات