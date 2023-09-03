الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحوار الوطني

عضو حزب الاتحاد لـ"الدستور": طالبنا بتدريس مادة حرية الفكر والتعبير

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال هاني يحيى، عضو حزب الاتحاد أمين قطاع جنوب القاهرة، لـ"الدستور" على عامش جلسة المحور السياسي المنعقدة، اليوم، ضمن جلسات الحوار الوطني  إن  الجلسة كانت عظيمة جدًا، وأن الشق الخاص بحرية الرأي والتعبير من أهم الأهداف التي نسعى لمناقشتها اليوم، وطرح الضوابط والحقوق والواجبات.

أضاف أن دور الأحزاب في الحياة السياسية شيء في غاية الأهمية، وأكد أن ذلك يدعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وأقترحت في الجلسة أن تدرس داخل المدارس صحة عن حربة الرأي والتعبير، حتى لا يخرج  علينا جيل من الشباب المتشرذم الذي يضر بمصر.

وكانت بدأت منذ قليل، جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، والتى تعقد جلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع. وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع". 

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. 

وتنعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنىالثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

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