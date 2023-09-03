قبيل لقاء بايدن.. رئيس نيجيريا يستدعى جميع سفراء بلاده بشكل فورى

أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو السبت، قرارًا باستدعاء جميع سفراء نيجيريا في الخارج للحضور الفوري إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، أجوري نجيلالي، إن الرئيس مصمم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدًا، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على حد سواء، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وأوضح نجيلالي، أن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أعفيا من الاستدعاء.

ومن المقرر أن يجري تينوبو، محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيلتقي قادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي.

نيجيريا تتخذ إجراءات لحماية عملتها الوطنية

وسبق وأعلن بنك نيجيريا المركزى بدء حملة على المضاربين على العملة، محذرًا المتورطين فى أي تعاملات تنطوى على مضاربة على العملة النيجيرية سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية المقررة وفق القانون النيجيرى ضدهم، مشيرًا إلى أن عمليات المضاربة على العملة قد ألحقت ضررًا بالغًا بالعملة الوطنية النيجيرية "النيرة" فى مواجهة الدولار الأمريكي، وأدت إلى تراجعات حادة فى أسعارها منذ نهاية يوليو الماضى وتصاعد الأزمة فى جمهورية النيجر.

وجاء تحذير المركزى النيجيرى فى أعقاب اجتماع مغلق عقده، مع الرئيس النيجيرى بولا تينوبو بمقر الرئاسة النيجيرية لمناقشة الوضع الاقتصادى للبلاد.

وقال ناطق رئاسى نيجيرى إنه من المؤسف أن يستغل البعض الدور النشط والقيادى لنيجيريا فى مواجهة التطورات الأخيرة فى جمهورية النيجر، للمضاربة على العملة النيجيرية بتوقع تراجعها أمام الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى هبوط سعرها إلى 769 نيرة للدولار الواحد مقابل 750 نيرة للدولار مطلع الشهر الجاري، مع تصاعد الأزمة فى النيجر وفرض عقوبات نيجيرية- تحت مظلة إيكواس- عليها وهى أهم شريك تجارة إقليمى لنيجيريا.