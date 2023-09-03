الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 7 مصلين فى هجوم مسلح على مسجد شمال غربى نيجيريا

مسلح على مسجد بنيجيريا
مسلح على مسجد بنيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية، إن سبعة مصلين في الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون على مسجد في ولاية كادونا بشمال غربي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم شرطة كادونا منصور هارونا عبر الهاتف، إن الهجوم وقع في قرية سايا النائية بمنطقة حكومة إيكارا المحلية بولاية كادونا في وقت متأخر الليلة الماضية، بينما كان المصلون يستعدون لأداء الصلاة.

هجوم مسلح في النيجر

وأضاف هارونا، أن اثنين آخرين أصيبا خلال الهجوم ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعاثت العصابات المسلحة فسادًا في شمال غربي نيجيريا خلال السنوات الثلاث الماضية وخطفت الآلاف وقتلت المئات وجعلت السفر برًا أو العمل في مجال الزراعة غير آمن في بعض المناطق.

وتسببت هذه الهجمات في إرباك قوات الأمن النيجيرية المنهكة بسبب مكافحتها تمردًا يشنه متشددون مستمرًا منذ 14 عامًا في شمال شرقي البلاد إلى جانب الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة والصراعات الطائفية في المنطقة الوسطى وتزايد الهجمات التي تشنها جماعة انفصالية في الجنوب الشرقي.

هجوم هجوم مسلح الشرطة النيجرية قرية سايا نيجيريا

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