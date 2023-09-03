الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب قبل لقاء ليفربول وفيلا عن انتقال صلاح: قصة إعلامية لم تحدث أبدًا

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قبل قليل، بقاء نجمنا المصري محمد صلاح في صفوف الفريق هذا الموسم وسط اهتمام اتحاد جدة السعودي.

وكانت تقارير قد أكدت أن النادي الإنجليزي رفض عرضًا رسميا من اتحاد جدة منذ أيام لضم صلاح.

وقال "كلوب"، في تصريحات قبل لقاء ليفربول وفيلا الذي انطلق قبل قليل لشبكة "سكاي سبورتس"، "قصة إعلامية لم تحدث أبدًا، في مكتبي العديد من الملفات عن جميع اللاعبين ولا واحد بينهم عن محمد صلاح".

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون – جو جوميز – جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر- كيرتس جونز- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح.

تشكيل أستون فيلا لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، باو.

 وسط الملعب: كاش، ماكجين، لويز، كامارا، ديني.

 خط الهجوم: واتكنز، ديابي.

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