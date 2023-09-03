غدا.. مصر تكرم أطفالها المبدعين والفائزين بـ"المبدع الصغير" في دورتها الثالثة 2023

تحت رعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، يقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير (في دورتها الثالثة 2023)، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

جائزة المبدع الصغير

وجدير بالذكر أن جائزة المبدع الصغير خصصتها الدولة المصرية للأطفال والنشء تعبيرًا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرًا منها لموهبتهم وإبداعاتهم.

وقد بلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة لهذا العام (32) طفل من كافة المحافظات المصرية في مجالات الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين والذي بلغ 10068 طفلا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلاً، في حين تقدم 204 طفل بأعمالهم يدويًا.

في سياق آخر؛ سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أمس السبت، شهادات التخرج لطلبة الدفعة الرابعة للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون عن بُعد، والبالغ عددهم 24 خريجًا، والتي تُعد الدفعة الأولى بعد انتقال تبعية المدرسة من صندوق التنمية الثقافية لأكاديمية الفنون .

وقالت وزيرة الثقافة: إن أكاديمية الفنون تمثل منارة تعليمية متفردة في مصر والوطن العربى، بما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية بمجالات الثقافة والفنون المتعددة، وتفتح بها آفاقًا جادة لتخريج أجيال من المبدعين القادرين على صون هويتنا التراثية والحضارية"، وهنأت خريجي المدرسة وحثتهم على بذل المزيد من النجاحات، والسعي المتواصل لتطوير قدراتهم الإبداعية، ليصبحوا من خلالها إضافة فاعلة ومؤثرة بمجالات الفنون والثقافة المتعددة.