الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بهذه الطرق تتأكد من سلامة ونظافة الرئة.. تعرف على أهمية تنظيفها

الرئه
الرئه

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق بسيطة للتتأكد من سلامة ونظافة الرئة، وذلك نظراً إلى أهمية الرئة في جسم الإنسان فيجب المحافظة عليها من خلال العمل على تطهيرهما بشكل منتظم و ودائم.

وتعتبر سلامة ونظافة الرئة من ضمن الأشياء التي يجب أن يهتم بها الإنسان، لذلك نرصد لكم خلال السطور كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها لـ سلامة ونظافة الرئة من التلوث من خلال خطوات بسيطة يمكنك معرفتها من خلال هذا التقرير، وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

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من أبرزها الزنجبيل.. مشروبات تساعدك على طرد البلغم من الرئتين

بهذه الطرق تتأكد من سلامة ونظافة الرئة

هناك بعض الطرق الصحية البسيطة التي يمكنك إتباعها وستساعدك على نظافة الرئة تعرف على أبرزهم خلال السطور التالية:

1 - التنفس بعمق في الفترة الصباحية الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة ونظافة الرئة عن طريق إيصال المزيد من الاكسجين للجسم، والذي يعمل بدوره على تقويتها وتنظيف المجاري التنفسية.

2 - ابتعد عن التدخين وتجنب الجلوس بجانب المدخنين أو الهواء الملوث.

3 - إحرص على تناول مشروب الزنجبيل الساخن الذي يعمل على  تعزيز صحة الرئة وتحسن أدائها عن طريق تخفيف كمية الملوثات الموجودة في المجاري التنفسية.

4 - مشروب العرقسوس من ضمن المشروبات المهمة التي يمكنها مساعدتك في نظافة الرئة بشكل أسرع وصحي، ويمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة والفطريات والبكتيريا، بالتالي فهو يقلل من حساسية وتهيج الرئتين.

5 - أعشاب النعناع تستطيع مضغ أوراقه يومياً لأنه يحتوي على مادة المنثول التي تسبب في ارتخاء العضلات الملساء للمجاري التنفسية، مما يخفف الجهد على الرئتين.

تعرف على أهمية نظافة الرئة من السموم

1 - تعمل نظافة الرئة على تخليص الجسم من السموم وتنظيف البطانة الداخلية للمجاري التنفسية والقصبات الهوائية.

2 - التقليل من أي تورم، انتفاخ او التهاب سواء في البلعوم أو القصبات الهوائية.

3 - يساعد في تطهير المجاري التنفسية من المخاط وتحسين التروية الدموية للرئتين.

4 - يقوم بعلاج الالتهاب الشعبي المزمن، والربو، والتهابات الحلق.

5 - يساعد تنظيف الرئة في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

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من أبرزها الزنجبيل.. مشروبات تساعدك على طرد البلغم من الرئتين

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