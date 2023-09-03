الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس: الله ينظر بمحبة لكل الخليقة دون تمييز

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأحد صلوات القداس الإلهي، على هامش زيارته الرعوية إلى "منغوليا".

وألقى البابا فرنسيس كلمة روحية قال خلالها: "شكرًا يا صاحب النيافة، على كلماتكم، وشكرًا على عطيّتكم! لقد قلتم إنكم في هذه الأيام قد لمستم لمس اليد كم هو عزيز على قلبي شعب الله في منغوليا، هذا صحيح، لقد انطلقت في رحلة الحج هذه بانتصارات كبيرة، ورغبة في لقائكم والتعرف عليكم، والآن أشكر الله عليكم، لأنه من خلالكم هو يحب أن يصنع العظائم في الصغر. أشكركم، لأنكم مسيحيون صالحون ومواطنون صادقون. سيروا قدمًا بوداعة وبدون خوف، شاعرين بقرب الكنيسة جمعاء وتشجيعها، ولا سيما بالنظرة الحنونة لله، الذي لا ينسى أحدًا وينظر بمحبة إلى كل واحد من أبنائه".

ووجه البابا فرنسيس التحية إلى الأساقفة والكهنة والمكرسين والمكرسات وجميع الأصدقاء الذين أتوا إلى هنا من بلدان مختلفة، ولاسيما من مختلف مناطق القارة الآسيوية الشاسعة، فائلاً: "يشرفني أن أكون فيها وأعانقها بمودة".

صلاة تيار دو شاردان

وأشار البابا فرنسيس إلى أن الاحتفال بالقداس في هذه الأرض ذكّرني بصلاة الأب اليسوعي بيار تيار دو شاردان، التي رفعها إلى الله لمائة سنة خلت، في صحراء أوردوس، ليس بعيدًا عن هنا، وتقول: "أسجد يا رب، أمام حضورك في الكون الذي أصبح مُشتعلاً، وتحت شكل كل ما سألتقي به، وكل ما سيحدث لي، وكل ما سأحققه في هذا اليوم، أن أرغب فيك وانتظرك".

وتابع: لقد كان الأب تيار ملتزمًا في أبحاث جيولوجية، وكان يرغب بشدة في أن يحتفل بالقداس الإلهي، لكن لم يكن معه خبز ولا خمر، وهنا ألَّف "قداسه عن العالم"، معبرًا هكذا عن تقدمته: "اقبل يا رب هذا القربان الكامل الذي تقدمه لك الخليقة في الفجر الجديد، يحرّكها الانجذاب إليك". 

وختم البابا فرنسيس كلمته بالقول أيها الإخوة والأخوات المنغوليين، شكرًا لكم على شهادتكم،  ليبارككم الله، أنتم في قلبي وستبقون في قلبي. أذكروني من فضلكم في صلواتكم وأفكاركم.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان القداس الإلهي “منغوليا” كلمة روحية

مواد متعلقة

البابا فرنسيس يلتقي الأساقفة والكهنة في كاتدرائية أولانباتار بمنغوليا

الأكثر قراءة

حرق وكسر وأوفر دوز .. التحقيق فى العثور على 3 جثث بالقاهرة

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

بعد صورة محمد صلاح.. تحرك برلماني عاجل لاسترداد آثار مصر المنهوبة

"صرف فلوس التكييف".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

ضبط أحد محال مستحضرات التجميل بحوزته منتجات منتهية الصلاحية في بورسعيد

عمرو حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)