البابا فرنسيس يترأس تعليمه الأسبوعي في ساحة الفاتيكان

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم الأربعاء، تعليمه الأسبوعي بساحة الفاتيكان، والذي ناقش خلاله شخصية القديس خوان دييغو وتحدث عن التعب الناجم عن إعلان بشارة الإنجيل، هذا الإعلان الذي لا يخلو من الصعوبات والعراقيل، مؤكدا أنه حيثما توجد الجهوزية والطاعة يمكن أن يصنع الله أموراً غير متوقعة، في أوقات وطرق لا يمكن أن نتنبأ بها.

قال البابا إنه في مسيرة البحث عن شغف إعلان الإنجيل تتوجه أنظارنا اليوم إلى الأمريكتين، حيث يوجد لإعلان البشارة نبع حيّ دوماً ألا وهو غوادالوبيه.

الإنجيل ينقل بلغة الأم

وأضاف فرنسيس أن البشارة وصلت إلى تلك البقاع قبل تلك الظهورات، لكن رافقتها مصالح دنيوية، وعوضا عن اتباع درب الانثقاف، تم العمل على فرض نماذج معدة مسبقاً، أوروبية على سبيل المثال، بعيداً عن احترام السكان الأصليين. أما عذراء غوادالوبيه فظهرت بلباس السكان الأصليين، وتكلمت بلغتهم، وتقبلت ثقافة المنطقة وأحبتها. إنها أم ويجد كل ابن مكانا له تحت معطفها. مضى البابا إلى القول إنه في مريم تجسد الله، ومن خلالها يستمر في التجسد في حياة الشعوب. وقد أعلنت العذراء عن الله بلغة الأم، وهي تكلمنا نحن أيضا بلغة الأم، اللغة التي نفهمها جيداً. والإنجيل يُنقل بلغة الأم، وهنا لا بد من توجيه كلمة شكر إلى الأمهات والجدات اللواتي ينقلنه إلى أبنائهن وأحفادهن.

وأكد أن الإيمان يُنقل من خلال الحياة، لذا فإن الأمهات والجدات هن أول من يعلن الإنجيل، ويتم نقله ببساطة، كما فعلت العذراء التي اختارت البسطاء، على تلة تيبيياك بالمكسيك، وفي لورد وفاطمة، لقد خاطبت كل واحد منهم بلغة تلاءم الجميع، ويفهمها الكل، كلغة يسوع.



وناقش البابا فرنسيس شهادة القديس خوان دييغو، رسول عذراء غوادالوبيه. وقال إنه كان شخصاً متواضعاً من السكان الأصليين. وقد توجه نحوه نظر الله، الذي يحب أن يصنع المعجزات بواسطة الصغار. وقد آمن خوان دييغو عندما كان بالغاً ومتأهلا، في سن الخامسة والخمسين، وذلك عام ١٥٣١. ففيما كان سائراً شاهد والدة الله، تناديه قائلة له "يا بني الصغير والحبيب خوانيتو". ثم أرسلته إلى الأسقف طالبة أن يبني معبداً لها في ذلك المكان حيث ظهرت. وهذا ما فعله خوان دييغو، لكن الأسقف لم يصدقه، فرأى العذراء مجددا التي طلبت منه المحاولة من جديد. وبعد أن التقى بالأسقف طلب هذا الأخير من بعض الرجال أن يرافقوه.



وأكد البابا أن ما يحدث اليوم في المعابد والمزارات المريمية التي يقصدها الحجاج، وتتحول إلى فسحات لإعلان البشارة، وحيث كل شخص يشعر أنه في بيته ويحن إلى موطنه السماوي، وهناك يتم قبول الإيمان بطريقة بسيطة وصادقة، وحيث تستمع العذراء إلى بكائنا وتعالج آلامنا، كما قالت للقديس خوان دييغو.

وختم البابا فرنسيس تعليمه الأسبوعي داعياً إلى زيارة واحات العزاء والرحمة هذه، حيث يتم التعبير عن الإيمان بلغة الأم، وحيث توضع متاعب الحياة بين ذراعي العذراء وينعم الإنسان مجدداً بسلام القلب، بسلام الأطفال.

