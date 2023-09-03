الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفيرة سها جندى: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من المصريين بالخارج لتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي
  • وزيرة الهجرة تشارك في افتتاح المعرض الدولي لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة وتدعو المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر
  • السفيرة سها جندى تتفقد جناح شركة د. حسن الجراحى رجل الأعمال المصرى بالخارج

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، المقام في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما تفقدت سيادتها الجناح الخاص بالشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات "أملكو"، والتي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية.

"جندى": حرصت على المشاركة فى افتتاح المعرض الدولى

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنها حرصت على المشاركة في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، وتلبية دعوة الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية، لزيارة جناح شركته "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات" تأكيدا على دعمنا المستمر لمستثمرينا المصريين بالخارج، خاصة الذين لديهم استثمارات في مصر خلال هذه المرحلة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على التواصل المستدام والمثمر مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ودعوتهم للاستثمار في مصر، والعمل معهم على تذليل التحديات التي تواجههم، حتى يتمكنوا من المشاركة في دعم الاستثمار الحقيقي والناجح في دولتهم التي ترحب دائمًا بهم، مؤكدة أن الدكتور حسن الجراحي واحد من بين المستثمرين المصريين بالخارج، مشيدة بوطنيته وحبه لمصر والسعي دائما للتوسع في استثماراته داخليا.

كما استمعت سيادتها لشرح واف عما تقدمه الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات، من خدمات متعددة وحديثة في مجال صناعة الورق والطباعة والتغليف، من بينها رولات ماكينات ATM، نماذج الطيران والشحن، أكياس التعبئة المنسوجة الرولات اللاصقة، رولات ونماذج تخطيط القلب، الأقفال البلاستيكية المبرمجة، المغلفات الورقية والبلاستيكية، والأشرطة اللاصقة الأمنية والعادية.

وأشادت السفيرة سها جندي برغبة القائمين على الشركة في مواكبة التطور والتحديث ومتابعة كل مستجدات القطاع والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بصناعة الورق والطباعة، مؤكدة أننا بحاجة للتوسع في التصنيع المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة، بجانب توفير فرص العمل للشباب، لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، قدم د. حسن الجراحي، رجل الأعمال المصري بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات، عميق شكره للسفيرة سها جندي على تلبيتها دعوة المشاركة في افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة، وكذلك تشريفها وزيارتها جناح الشركة.

"الجارحي": زيارة الويزرة تعد تأكيدًا على دعم الدولة المصرية

وتابع الجارحي أن زيارة السيدة الوزيرة جناح الشركة يعد حدثًا مهمًا وتأكيدًا على دعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة، والاهتمام بالمستثمرين بالمصريين بالخارج، وهذا ما نلمسه دائما من السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التي تسعى بشكل مستمر للتواصل مع رجال الأعمال المصريين بالخارج، وجهودها المتواصلة لإنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي ستصبح واحدة من أهم الأفكار الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج، كما أهدى وزيرة الهجرة درع تكريم، تقديرًا لدعمها المستمر للمصريين بالخارج.

في ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من المصريين بالخارج حول العالم، ليسهموا في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، ويشاركوا بفاعلية في بناء الوطن.

وزيرة الهجرة المعرض الدولي لصناعة الورق ن الجراحي المملكة العربية السعودية السفيرة سها جندي

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