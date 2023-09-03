ضياء رشوان: مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقي سواء في الشارع أو الحياة السياسية.

وأضاف "رشوان"، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية، ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد- أن الحوار يسعى منذ يومه الأول لتفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل.

إيجاد لغة مشتركة جوهر الحوار الوطنى

وأكد المنسق العام أن جوهر الحوار الوطني هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة، فالحوار الوطني هو عملية إصلاح، وعملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكي تؤتي ثمارها.

وعلّق "رشوان" على مطالب الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، لمجلس الأمناء بالتفكير في آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول في حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة تلك غير الممثلة في الحوار الوطني.

وقال المنسق العام للحوار الوطني إن حديث الدكتور علي الدين هلال زاد حماسه لتطبيق ذلك، مرحبا بالفكرة التي من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطني في إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.

انطلاق جلسات الأسبوع السادس

وبدأت، منذ قليل، أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.