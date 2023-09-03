خبير اقتصادي: 22 قرارًا لدعم القطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الحوافز الحكومية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية لم تكن الأولى في دعم القطاعات الإنتاجية بصفة عامة، لافتًا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت حزمة من الحوافز لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية أصدرت العام الماضي 22 قرارًا لدعم القطاعات الإنتاجية، منها الإعفاءات الضريبية، وتحفيز سرعة إنجاز المشروعات الصناعية، والتوسع في الرخصة الذهبية، ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية قابلة اليوم للتحقيق.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية ترصد كل صغيرة وكبيرة تطرح بين الناس، وتقيمها لتنفيذ الصالح منها، فالذي نراه اليوم هو استجابةً للمصّنعين والمُصّدرين من خلال المبادرات التي كان لها عامل السحر في حالة الرواج لدى المصنعين، والارتقاء بالمنتج المصري، وزيادة الصادرات.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن حافز "رد 50% من قيمة الأرض" للمصنع أو المنتج سيكون حافز كبير جدًا لتشجيع المصنعين.