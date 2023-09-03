الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الشعب الفلسطيني يدين قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى

الأسري بسجون الاحتلال
الأسري بسجون الاحتلال

أعرب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة لقرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي الارهابي إيتمار بن غفير، بتقليص الزيارات للأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين، ابتداءً من اليوم، وذلك ضمن الحرب المفتوحة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في ظل الحكومة الفاشية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو.

 القرار عقاب جماعي وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم  حصلت "الدستور" على نسخة منه، إن هذا القرار إلى جانب الإمعان في الإهمال الطبي للأسرى والاعتداءات المنظمة عليهم، وتقليص مدة التمشي في ساحة السجن الفورة، ووقف الفصل بين التنظيمات في السجون، وتقليص مشاهدة القنوات التلفزيونية، وحرمان الأسرى من أدوات التنظيف والاستحمام والطبخ بأنفسهم، وتقليل وجبات الطعام لهم والمنتجات التي تباع في المقصف، إلخ، يعتبر عقابا جماعي وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة وأحكام المادة (116) منها، وكذلك مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.

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"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

ودعا حزب الشعب وفي الوقت الذي يعلن فيه مساندته ودعمه لجميع الأسرى والمعتقلين في معركتهم ضد إجراءات حكومة الاحتلال الفاشية، القيادة الفلسطينية على كل المستويات، للتحرك العاجل من أجل دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وكل جماهير الشعب الفلسطيني بكافة مؤسساته وفعالياته وأطيافه السياسية، للتوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز صمودهم. 

 نداء للتدخل بجدية لوقف ممارسات سلطات الاحتلال الإرهابية 

كما يتوجه حزب الشعب بنداء عاجل لشعوب وأحرار العالم وللأحزاب والحركات المتضامنة والمساندة لنضال وحقوق شعبنا، للضغط على حكوماتها والهيئات والوكالات الدولية للتدخل بجدية لوقف ممارسات سلطات الاحتلال الارهابية والعنصرية بحق شعبنا وأسراه، بما في ذلك دفع المحكمة الجنائية الدولية لكسر حالة الجمود في تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يضمن اتخاذ إجراءات قضائية رادعة لمنع إفلات مجرمي دولة الاحتلال من العقاب.

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البرلمان العربى يعزى فى وفاة رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين

 هآرتس: بن غفير يتجاهل نتنياهو

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بن غفير، يتجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتخذ قرارات بنفسه.

وأفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية، بأن بن غفير تجاهل نتنياهو، وأمر مفوضة إدارة السجون في البلاد بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، بداية من اليوم الأحد.

الاحتلال حزب الشعب الأسرى غفير نتنياهو الإسرائيلي

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