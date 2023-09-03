دميترى ميدفيديف: توقيع 280 ألف عقد للخدمة العسكرية منذ بداية العام الحالى

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إن نحو 280 ألف شخص وقعوا عقودًا منذ بداية العالم الحالي لتقديم خدمات احترافية للجيش الروسي، خلال تصريحاتها نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد.

اليابان تكثف من تقديم المساعدات للنظام الأوكراني

وخلال زيارته لأقصي شرق روسيا، انتقد ميدفيديف، سعى بعض دول الجوار إلى زعم الغرب في مواجهة روسيا، محذرًا من أن اليابان تكثف من تقديم المساعدات للنظام الأوكراني، بل والانجرار إلى المواجهة العسكرية.

وأكد أن النزعة العسكرية المتصاعدة باليابان تعقد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن المؤسف انتهاج السلطات اليابانية مسارًا نحو عسكرة جديدة للبلاد، خاصة أنها تجري تدريبات للقوات بالقرب من جزر الكوريل، ما يعقد الوضع بشكل خطير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.