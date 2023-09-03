العراق يوجه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات أحداث كركوك

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بعودة الهدوء إلى كركوك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.

محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في الأحداث وتقديمهم للعدالة

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة مواطن ووقوع جرحى على خلية أحداث كركوك، مؤكدًا تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلى والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة.

وشدد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسئولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي، ومحاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في الأحداث وتقديمهم للعدالة.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان، لبحث الأوضاع في كركوك بحسب الوكالة الرسمية العراقية، اليوم الأحد.