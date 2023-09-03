كاتب صحفى: الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم تأتى استكمالًا لدور مصر الرائد

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي إن الإشادة الأممية بـ منتدى شباب شرم الشيخ تأتي استكمالًا لدور مصر الرائد في ملف الشباب، لافتًا إلى أن هذا المنتدى حاز على إشادات دولية متعددة.

وأضاف الجالي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه خلال النسخ الأربعة للمنتدى شهدنا إشادات دولية عديدة، منها اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته رقم 59 لمنتدى شباب العالم كإسهام مصري عالمي يفتح مجال الحوار بين الشباب حول العالم.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الشباب المصري يمثل أكثر من 60% من التعداد السكاني للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تعول عليهم في خطط التنمية الحديثة، وتمكين الشباب، ومع وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم منذ 2014 وضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية، وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على الأصعدة كافة.

وأكد الكاتب الصحفي أن القيادة السياسية المصرية تحرص على تمكين الشباب، وزيادة فرص مشاركتهم في كل جهود التنمية، حيث إن القيادة السياسية تدرك تمامًا أن الشباب هم المستقبل.