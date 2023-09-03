الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم يعكس التقدير الدولى

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إشادة الأمم المتحدة بـ منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع حول إسهامات في تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لتطوير قدراتهم، مما يعكس يعكس التقدير الدولي لهم.

وفي هذا الصدد، صرّح السفير أسامه عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن اعتماد هذا القرار بعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم بما يمثله من منصة مهمة لتبادل الرؤى بين الشباب الدولي، مؤكدًا حرص القيادة السياسية في مصر على تمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في جهود التنمية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الدولية.

منتدى شباب العالم تمكين الشباب بالأمم المتحدة إشادة الأمم المتحدة مصر

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