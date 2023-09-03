الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انقلاب سيارة ودهس ومشاجرة.. 3 حوادث تسفر عن 5 مصابين في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر، بـمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلي الطريق فى مدينة 6 أكتوبر يفيد بوجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة في البدرشين


أصيب شخصين بكسور متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى البدرشين، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه البدرشين.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

و تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التي قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بالعمرانية
 

 أصيب ثلاثة أشخاص بجروح قطعية متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بمنطقة العمرانية نتيجة خلافات بينهم ما أسفر عن إصابتهم.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة العمرانية، بإجراء التحريات تبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بينهم، تطور إلى مشاجرة مما أسفر عن إصابتهم بجروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي قررت حجز المتهمين 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث ، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

محافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر شرطة النجدة انقلاب سيارة البدرشين

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