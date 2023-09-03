الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل جهود صندوق "تحيا مصر" لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

صندوق تحيا مصر
صندوق "تحيا مصر

كشف هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بـ صندوق تحيا مصر، تفاصيل جهود الصندوق لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالمحافظات والمناطق النائية، قائلًا: إن الحماية الاجتماعية واحد من أهم محاور عمل صندوق تحيا مصر، والذي يهتم بتقديم كافة أشكال الدعم لكل الفئات الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية بشكل مجاني وبدون مقابل.

وأضاف خليفة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة DMC، اليوم الأحد، أن هذا الدعم يتم من خلال قوافل ميدانية تجوب جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الصندوق يوفر عدد كبير جدًا من الشنط والأدوات المدرسية للطلاب في المدارس بـ 27 محافظة.

تنظيم معارض تحت شعار "أهلًا بالمدرسة"

وتابع أنه يتم تنظيم معارض تحت شعار "أهلًا بالمدرسة"، ويتم من خلاله توزيع عدد كبير من شنط المدارس والأدوات المكتبية على أطفال الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى توفير الكتب الخارجية نظرًا لأسعارها الباهظة.

وأوضح مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أن مبادرة "بالهنا والشفا" تهدف لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات، حيث أنه منذ بدء المبادرة حتى الآن استطعنا الوصول إلى 24 مليون مستفيد من خلال قوافل ميدانية تجوب جميع المحافظات.

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