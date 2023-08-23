"دكان الفرحة".. افتتاح معرض "كساء" لخدمة 2000 أسرة في بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بلال حبش، نائب المحافظ؛ لافتتاح معرض "كساء" للأسر الأولى بالرعاية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" وجمعية "الأورمان" وضمن فعاليات مبادرة "دكان الفرحة"، بحضور ممثل صندوق تحيا مصر، والدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح حلمي، وربيع محمد، مديري مشروعات جمعية "الأورمان" ببني سويف.

20 ألف قطعة ملابس مجانية

وعقب الافتتاح، تفقد نائب المحافظ، أقسام ومكونات المعرض، مشيدًا بمحتويات المعرض الذي يُعقد على مدار يومين "اليوم وغداً"، ويستفيد منه 2000 أسرة، ويضم 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وأواني للطهي ومفروشات، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحُرية تامة وبالمجان، فضلًا عن لعب الأطفال وأدوات مكتبية ومدرسية متنوعة.

وأعرب نائب محافظ بني سويف، عن تقديره لصندوق "تحيا مصر" وجمعية "الأورمان"، في تنظيم تلك المعارض والمبادرات، والتي تساعد بشكل فعّال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بأهمية توفير الدعم اللازم والتعاون المستمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

قرى "دكان الفرحة" في بني سويف

ويستهدف معرض "دكان الفرحة"، الأسر في عدة قرى وهي: دشاشة وطحا البيشة و القضابي وتزمنت والحماوي وبني عفان وبلفيا وباها والسعادنة والحاجر ومنيل موسى، والصعايدة والجمهود والفشن والباروط وننا ودير براوة وطمافيوم ومنشأة الأمراء، وأبو المكارم ودنديل ودلاص والحمام وبهبشين.

يشار إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأوْلى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.

افتتاح معرض "كساء" لخدمة 2000 أسرة في بني سويف

افتتاح معرض "كساء" لخدمة 2000 أسرة في بني سويف