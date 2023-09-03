البنية التحتية الجديدة.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود التنمية الشاملة في سيناء
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا عن البنية التحتية الجديدة ضمن جهود التنمية الشاملة في سيناء.
البنية التحتية الجديدة في سيناء
وأوضح التقرير أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن جهود الدولة لتنمية سيناء والتي جاءت كالتالي:
- مشروعات البنية التحتية المتطورة من أهم محاور تنمية سيناء لاستيعاب السكان وجذب الاستثمارات.
- تم تنفيذ 39 مشروعًا لمياه الشرب وجاري تنفيذ 13 مشروعًا آخر تم الوصول بنسبة تغطية مياه الشرب إلى 97.5%.
- 27 محطة تحلية لمياه البحر بتكلفة 15 مليار جنيه بطاقة 406 ألف متر مكعب في اليوم لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
- تم وجاري تنفيذ 25 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة 4.2 مليار جنيه بنسبة تغطية وصلت إلى 39% بعد أن كانت 17.3 في 2014.
- 92 مشروعًا للكهرباء بتكلفة 69 مليار جنيه رفعت الكفاءة والقدرات المنتجة إلى 1974 ميجاوات.
- تنفيذ المرحلة الثانية من تنمية حقول الغاز شمال سيناء لزيادة الطاقة لـ 57 مليون قدم بتكلفة 100 مليون دولار.