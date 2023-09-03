البنية التحتية الجديدة.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود التنمية الشاملة في سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا عن البنية التحتية الجديدة ضمن جهود التنمية الشاملة في سيناء.

البنية التحتية الجديدة في سيناء

وأوضح التقرير أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن جهود الدولة لتنمية سيناء والتي جاءت كالتالي: