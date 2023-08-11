كاتب صحفى: سيناء أرض بِكر للمشروعات الاقتصادية

تحدث الكاتب الصحفي، زكي القاضي، عن التنمية الشاملة في سيناء، مشيرا إلى أن مساحة سيناء تعادل 6% من إجمالي مساحة مصر، أي أن مساحتها تعادل أكثر من 13 محافظات مجتمعة على مستوى الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن التنمية في سيناء مستهدف رئيسي للدولة المصرية، فنجد أن الدولة تكلفت أكثر من 700 مليار جنيه للتنمية في سيناء، خلال الـ9 سنوات الماضية".

وأضاف "الدولة تعمل جاهدة لخلق بيئة جاذبة للشباب والمصريين بشكل عام، حيث تم العمل على مجمعات زراعية ومدن جديدة، والربط بين سيناء وغيرها من المحافظات، عن طريق 5 أنفاق والكباري العائمة والمعديات".

وأوضح "القاضي"، أن سيناء أرض بِكر للمشروعات الاقتصادية، إذ كانت رؤية الدولة المصرية دائما أن سيناء أمن قومي لمصر، فكانت تشغل بال القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، مؤكدا تفعيل كافة أدوات الاستثمار والتي كانت أبرزها بدء مشروعات التنمية في سيناء.

ولفت الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إلى أن هناك جهودا كبيرة قامت بها الدولة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنفيذ عملية تنموية شاملة في كل المجالات.