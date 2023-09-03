أوكرانيا تعلن إصابة مدنيين اثنين فى هجوم روسى بـ25 طائرة مسيرة

أعلنت القوات الأوكرانية عن إصابة مدنيين اثنين في هجوم روسي بـ25 طائرة مسيرة على البنية التحتية للموانئ بمنطقة أوديسا.

وأكد سلاح الجو الأوكراني، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، تدمير 22 مسيرة روسية في منطقة أوديسا.

الدفاع البريطانية: روسيا تخاطر بتقسيم قواتها لمنع حدوث اختراق أوكرانى

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن أن روسيا تخاطر بتقسيم قواتها فى إطار سعيها لمنع حدوث اختراق أوكرانى فى جنوب أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، فى آخر تحديث استخباراتى لها عبر موقع التواصل الاجتماعى (إكس) "تويتر" سابقًا: "القوات الأوكرانية واصلت القيام بأعمال هجومية على محور أوريكيف فى جنوب أوكرانيا مع وصول الوحدات إلى خط الدفاع الروسى الرئيسى الأول".