راندا مصطفى: الرئيس صدق فيما وعد بالاستجابة لمخرجات الحوار الوطنى

قالت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، لدينا قائمة كبيرة للمناقشة في الحوار الوطني، لكننا فضلنا البدء بالتأمين الصحي الشامل لأنها تعتبر أهم خدمة من الممكن أن تحدث للمواطن المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمثل في تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي، لافتة إلى أنه يوجد القانون رقم 2 لسنة 2018م بالتأمين الصحي الشامل، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تم الانتهاء من بورسعيد والإسماعلية، والأقصر، ومتجهين نحو جنوب سيناء، أسوان، والسويس والتي تعتبر المرحلة الأولى عام 2023.

وأوضحت أن الرئيس وجه بالانتهاء من التأمين الصحي الشامل عام 2030م، لافتة إلى أن الفترة القادمة تعتبر قليلة على التطبيق، وبالتالي وجدنا أن هناك بطء في التطبيق، حيث يوجد معايير هامة جدًا للمستشفيات، أي لابد أن تسير المستشفيات بكود معين للتأمين الصحي، كما أن التأمين يغطي حتى الآن 3 مليون.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق فيما وعد بالاستجابة لمخرجات الحوار الوطني.