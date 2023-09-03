الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وليد علاء الدين: صناعة النشر فى تقدم على المستوى التقنى (حوار)

وليد علاء الدين
وليد علاء الدين

ما بين أول الكتب المنشورة وصولا لأحدثها، هناك حكايات عن رحلات الكتاب والمبدعين مع دور النشر، هناك صعوبات ومعوقات مع نشر العمل الأول، وهناك أيضا المشكلات المتكررة والمتشابهة بين المبدعين ودور النشر، سواء فيما يخص تكلفة الكتاب، أو توزيعه، والعقود المبرمة بين الطرفين، أو حتى حقوق الملكية الفكرية وغيرها. 

 

في سلسلة حوارات تقدمها الــ “الدستور” يحكي الكتاب تجاربهم مع عالم النشر.

txt

سمير الفيل: صناعة النشر تطورت فى الأغلفة مقابل فوضى عارمة بالكيف (حوار)

وحول هذه القضية يحدثنا الكاتب المسرحي الشاعر وليد علاء الدين، والذي سبق وصدر له مؤلفات: “ابن القبطية” رواية عن الكتب خان 2016، “كيميا” رواية صادرة عام 2020 وفي العام اللاحق 2021 صدرت له رواية “الغميضة”. بجانب كتب: “واحد مصري”. “ساعة عفو” ومسرحيات أخري، “شجرة، وطن دين”، وغيرها.

 

ــ ما الصعوبات التي صادفتك في طريق نشر كتابك الأول؟

كتابي الأول، وهو ديوان شعر عنوانه "تردني لغتي إلي" نشره لي صديق على نفقته الخاصة حين آمن بأهميته ووجدني متردداً في نشره، وقد حظي الكتاب باستقبال نقدي طيب. ولكن لا أنسى أنني رأيت مخطوط هذا الديوان مدفوناً في ركام كتب بأحد أرفف الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، إذ كنت تقدمت به للنشر ولم أتلق رداً ولم أنجح في معرفة شيء عنه لفترة طويلة جداً، إلى أن ساقتني الظروف بصحبة صديق إلى مقر الهيئة، ولم أتمكن من جمح فضولي في معرفة الأمر فتحمس الصديق واستعان بأصدقاء نجح أحدهم في الوصول إلى الديوان وعليه تأشيرة غير مفهومة وتوقيع غير معلوم، وضحك وقال ربما لم يفهم الموظف التأشيرة فوضعه جانباً لحين الاستفسار ثم تراكمت فوقه المخطوطات.

على قطب: صناعة النشر تتقدم وتستفيد من تطبيقات القراءة الإلكترونية (حوار)

ــ ما المشاكل التي واجهتها بخصوص حقوق النشر والملكية الفكرية؟

أهداني ذات مرة صديقي الفنان الجزائري خالد بوزنون غلافاً لكتابي النقدي "شجرة وطن دين"، الصادر عن دار نشر بتانة سنة 2017، وبعد صدور أخبار عن الكتاب وانتشار صورة غلافه، كتبت الفنانة المصرية إيناس عوض أن الصورة المستخدمة على الغلاف من إبداعها، وأن أحداً لم يستأذنها في استخدامها، وهو الأمر الذي -للأسف- لم ينتبه إليه مصمم الغلاف. أحزنني الأمر على المستوى الشخصي، وإن كانت الفنانة مشكورة تفهمت الأمر بعد أن أوضح مصمم الكتاب تفاصيل الوقوع في هذا الخطأ بحسن نية، ولكن الواقعة أكدت لي حجم الفوضى التي تتعامل بها صناعة النشر العربية مع حقوق الآخرين، فالحقوق يجب أن تصان إن لم يكن مادياً فعلى الأقل معنوياً.

 

ــ كيف تواجه هذه المشكلات مع الناشر؟ وما أصعب موقف تعرضت له؟

ربما كان هذا أصعب موقف تعرضت له، المؤسف أن الحل لم يأت من داخل منظومة الصناعة، وإنما بجهود يمكن وصفها بالإنسانية. أعتقد أن هذا الملف في حاجة إلى ضبط وتوضيح مع جهود تثقيفية لرفع وعي الناس بأن حماية حقوقهم تبدأ من المحافظة على حقوق الآخرين.

 

ــ هل سبق ووصلت خلافاتك مع ناشر ما إلي ساحات المحاكم؟

لم يحدث أبداً، ولكني بت على ثقة تامة بأن الناشرين الحريصين على حقوق الكاتب المادية على الأقل في مصر، أقل بكثير من عدد أصابع اليد الواحدة.

 

ــ هل قمت يوما بسداد كلفة نشر كتاب لك؟

نعم، ولكن بمنطق سيف الحياء: تعرف أن الشعر غير مقروء لذلك نود منك المساهمة في تكلفة الطباعة بشراء نسخ. تعرف أن هذا الكتاب يتطلب قَطع ورق مختلف فإذا احتاج الأمر سأخبرك بفرق التكلفة، وأدفعها. هناك دائماً سعي من الناشر للوصول إلى مستوى التكلفة الصفرية عند الإنتاج والاحتفاظ بالدخل عند البيع.

 

ــ ما الذي حلمت به لكتاب من كتبك ولم يتحقق وتأمل أن تتداركه مع مؤلف جديد؟

حلمت لروايتي الأولى بتوزيع يجعلها متوفرة جغرافياً بما يتناسب مع الصدى النقدي الكبير الذي حققته، لم يكن النشر الرقمي والصوتي والالكتروني قد ارتقى بعد للوضع الحالي الذي يستكمل فيه نقص التوزيع الجغرافي للكتاب المطبوع، نجت الروايتان التاليتان من هذه الأزمة، وما زلت أطمح في تدارك الأمر مع رواية "ابن القبطية" التي صدرت عام 2016 وما زالت أصداؤها النقدية مسموعة حتى اليوم.

 

ــ في رأيك صناعة النشر في تقدم أم تراجع؟

هي في تقدم على المستوى التقني ومن حيث القدرة على الوصول والانتشار، لم تعد الحواجز الجغرافية وضعف إمكانات التوزيع تحول دون وصول الكتب للقراء حول العالم، والكاتب لا يريد في نهاية الأمر سوى القراء، لكن ما زلنا في حاجة كبيرة إلى ترجمة الأمر إلى حقوق وواجبات بحيث لا يستأثر الناشر بكل المنافع المادية وكأن لسان حاله يقول للكاتب: يكفي أننا نشرنا لك كتابك.

وليد علاء الدين صناعة النشر في تقدم علي المستوي التقني حقوق الملكية الفكرية صعوبات نشر الكتاب الأول رواية ابن القبطية مسرحية ساعة عفو حوارات صناعة النشر

مواد متعلقة

سمير الفيل: صناعة النشر تطورت فى الأغلفة مقابل فوضى عارمة بالكيف (حوار)

على قطب: صناعة النشر تتقدم وتستفيد من تطبيقات القراءة الإلكترونية (حوار)

الكاتبة العراقية رغد قاسم: "دكاكين النشر" لا تعى شيئًا عن إنتاج المعرفة

بيتر ماهر: صناعة النشر في تقدم لكن هناك صعوبات كثيرة تواجهها (حوار)

سيد هويدى: كتابى "المبشرون" ظل سنوات فى أدراج المجلس الأعلى للثقافة (حوار)

الكاتب فكرى داود: صناعة النشر فى تقدم من حيث الكم فقط (حوار)

الروائى المغربى محمد سعيد أحجيوج: توزيع الكتاب عربيًا سيئ جدًا (حوار)

الروائى تامر شيخون: صناعة النشر تواجه تحديات عظيمة (حوار)

الأكثر قراءة

10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

عمر عز الدين: ميناء إيلات هوجم 5 مرات.. وهذا تعليق موشيه ديان

انقلاب الجابون لا يستهدف فرنسا.. واحتمال التدخل العسكرى فى النيجر ضعيف

محمد ممدوح عن فيلم "وش فى وش": أى مشكلة زوجية هتخلص بهذه الطريقة

جمال عبدالرحيم يوضح تفاصيل إعادة ترميم معبد عزرا اليهودى وديرى الأنبا بنيتائوس ومارجرجس

ضبط 16 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من التسعيرة فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غيتيرش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن في كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل