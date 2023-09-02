شريف مدكور يقدم فريق شارموفرز في ختام مهرجان العلمين: "أغانيه الكل بيحبها"

قال الإعلامي شريف مدكور إن “حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، يحييه فرقة غنائية يحبها الجميع من كل الأعمار تأسست عام 2012، دائما ما كانوا يقولون إن الأغنية طريق السعادة واليوم سنكمل طريق السعادة، رحبوا معانا بفرقة شارموفرز”.

وأكد مدكور أنه سعيد بالمشاركة في المهرجان من خلال حفلين قدمهما خلال 50 يوما.

وقدم مدكور في كلمته الشكر للشركة المتحدة على كل ما قدمته في المهرجان، كما وجه شكره لها أيضا على مبادرتها بتخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة.

وأكد أن مهرجان العلمين ولد بمستوى عالمي ومميز، ودائما ما نرى في المهرجانات أن الرعاة بدأوا من البداية من أول يوم كانوا يرون مستوى التنظيم، ووجه شكره للرعاة الخمسة رعاة المهرجان.

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

ويشارك فريق شارموفرز في مهرجان العلمين الجديدة مرتين المرة الأولى كانت ضمن تصوير حلقات برنامج "سولد أوت" المذاع عبر منصة "ووتش إت" الرقمية في يوم 25 أغسطس الماضي وأعلن القائمون عن المشاركة الثانية لهم بمهرجان العلمين بحفل اليوم.