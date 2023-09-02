تحرير 31 محضرًا تموينيًا في حملة رقابية على المخابز بمطاي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع ىإدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملات تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز البلدية بدائرة المركز والقرى لضبط الأسعار والتأكد من جودة الخبز المنتج والتأكد من ألتزام المخابز بمواعيد التشغيل المقررة أسفرت عن ضبط وتحرير 31 مخالفة متنوعة.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأضاف رئيس المركز أن حمله اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقطاع أبو عزيز وأسفرت الحمله عن ضبط وتحرير 31 محضرًا تموينيًا متنوع للمخابزالبلدية المخالفة واتخذت الحملة كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت كالتالي: 7 محاضر نقص وزن و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف و10 محاضر عدم نظافه ادوات العجن و محضر واحد عدم مطابقة للمواصفات و2 عدم وجود سجل تفتيش و5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر ميزان وتم تحرير المحاضر بمعرفه عمار مندراوي مدير مكتب تموين أبو عزيز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية علي المخابز

حملات تموينية علي المخابز

حملات تموينية علي المخابز

حملات تموينية علي المخابز