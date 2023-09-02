السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمر عز الدين: ميناء إيلات هوجم 5 مرات.. وهذا تعليق موشيه ديان

الربان عمر عز الدين
الربان عمر عز الدين

قال الربان عمر عز الدين، قائد عمليات الإغارة وتدمير ميناء إيلات الإسرائيلي، إن اللواء محمود سعد، كان لديهم مهمة في ميناء حيفا، وأخذ زودياك وتم تزويده بكل المعدات اللازمة للعملية وكان من المقرر أن يذهب إلى رأس الناقورة بالقرب من بيروت للإغارة على الميناء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه عملية مخابرات ويخرج المنفذ بدون كارنية وإذا تم ضبطه لسنا مسئولين عنه، مشيرًا إلى أن الخطة لم تكتمل نتيجة لوقف إطلاق النار وقتها.

عمليات الإغارة على ميناء إيلات تمت في 7 أشهر 

وأضاف، أن ميناء إيلات تم مهاجمته 5 مرات لأنه يوجد إجراءات صارمة حوله، وشارك في 4 إغارات منها وتمت جميعها في 7أشهر فقط وهذا لم يحدث في التاريخ ولا يستطيع أحد عملها سوى المصريين، مشيرًا إلى أن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عندما حدثت الإغارة على ميناء إيلات قال: "إما أن يكونوا ناس في منتهى الشجاعة أو الجنان".

وتابع، أن 5 عمليات إغارة على الميناء كان بها شهيد واحد فقط وهذا يدل على قدرة الجندي المصري.

اللواء محمود سعد الربان عمر عز الدين ميناء إيلات الإسرائيلي موشيه ديان الإغارة عملية مخابرات

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