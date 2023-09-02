السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمر عز الدين: اللواء محمود سعد ترك الطب والتحق بالضفادع البشرية بالبحرية

اللواء محمود سعد
اللواء محمود سعد

كشف الربان عمر عز الدين، قائد عمليات الإغارة وتدمير ميناء إيلات الإسرائيلي، وصديق البطل الراحل اللواء محمود سعد، والذي رحل عالمنا أمس الجمعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبرفضائية "صدى البلد"، إن البطل اللواء محمود سعد، و18 ضابطًا هم من فجروا ميناء إيلات 5 مرات، و3 محاولات لضرب الحفار ونجحت الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يوجد الآن 6 أشخاص على قيد الحياة من هؤلاء الأبطال.

تعليق محمود سعد على عدم مشاركته في الغارات على إيلات

وأضاف أن محمود سعد، من مواليد طنطا عام 1945 والتحق بكلية الطب وبعدها جاءته الموافقة على القبول بالكلية البحرية فترك الطب ودخل البحرية وكان سباحًا ولديه بطولات في السباحة والتحق بقسم الضفادع البشرية، مشيرًا إلى أنه أيام حرب الاستنزاف عام 1967 بدأت الغارة على ميناء إيلات وتم عمل الإغارة الأولى والثانية واسمه لم يكن فيهما ومن حماسه قال "مش هحارب والا إيه أنا هاروح طنطا لما تلاقوا لي حاجة".

وتابع أن القائد أخبره أنه يوجد عملية وستكون الأصعب وكانت تدمير  الحفار الإسرائيلي ولكن المعلومات ظلت سرية حتى الدقائق الأخيرة.

الربان عمر عز الدين اللواء محمود سعد ترك الطب البحرية ميناء إيلات تدمير الحفار الإسرائيلي

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