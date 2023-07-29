السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات البحرية تستقبل وفدًا من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب

القوات البحرية
القوات البحرية

نظمت القوات البحرية زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب (الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمصريات في الخارج)، وذلك بقاعدة الإسكندرية البحرية، في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع كل المؤسسات الوطنية ونشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع المصري.

تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية والمصالح الاقتصادية للدولة المصرية، فضلًا عن تفقد عدد من الوحدات البحرية منها حاملة المروحيات "أنور السادات" والفرقاطة "العزيز" ويخت "المحروسة"، حيث تم استعراض الإمكانات الحديثة والمتطورة التي شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب لقيادة القوات البحرية، مشيرًا إلى أهمية الأكاديمية ودورها البارز في تدريب وتأهيل الشباب، وصقل مهاراتهم لخلق أجيال قادرة على تولى المسئولية وأداء دورهم في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

فيما أشارت المتدربات إلى عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لمشاهدة ما وصلت إليه القوات البحرية، مشيدين بما شاهدوه من تطوير للقدرات والإمكانات التكنولوجية طبقًا لأحدث المنظومات العالمية.

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