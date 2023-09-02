السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل حادث إطلاق نار من قبل رجل شرطة بحق سيدة من ذوي البشرة في أوهايو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

كشفت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، عن تفاصيل حادث إطلاق نار من قبل رجل شرطة بحق سيدة من ذوي البشرة السوداء في ولاية أوهايو.

وشدت ولاية أوهايو الأمريكية، الأسبوع الماضي، حادثا جديدا ضمن سلسلة الجرائم، التي ترتكبها أفراد من الشرطة الأمريكيين ضد أمريكيين من ذوي البشرة السوداء.

ورصد فيديو نشرته شرطة الولاية، أمس الجمعة، لحظة قيام شرطي أمريكي بإطلاق النار على امرأة حامل من ذوي البشرة السوداء.

وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن السيدة توفيت لاحقا هي وجنينها، مشيرة إلى أنها تدعى تاكيا يونغ وتبلغ من العمر 21 عاما.

وأضافت الشرطة أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى الـ 24 من أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الشرطي قام بإطلاق النار عليها عندما رفضت مغادرة سيارتها.

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مقتل شخصين وإصابة 28 فى إطلاق نار عشوائى بأمريكا

وفي يوليو الماضي، قالت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب 28 آخرون، من بينهم 14 طفلا تقريبا، في حادث إطلاق نار عشوائي في المدينة الواقعة بولاية ماريلاند بعد حفلة.

وقالت الشرطة للصحفيين إن فتاة عمرها 18 عاما وشابا عمره 20 عاما قتلا في حادثة إطلاق النار، بينما نقل تسعة أشخاص للمستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية، مضيفة أن عددا قليلا منهم في حالة حرجة.

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وقال ريتشارد وورلي، القائم بأعمال مفوض شرطة بالتيمور، إن من بين الجرحى 14 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مشيرًا إلى أن العمل جار لتأكيد عمر الضحايا.

وأضاف وورلي أن الشرطة لا تزال تبحث عن عدد من المشتبه بهم، وحث أفراد المجتمع على تقديم أي معلومات أو مقاطع مصورة عن الواقعة.

وتابع: "متأكدون من أنهم أكثر من فرد. ولكن لا نعرف عدد (المشتبه بهم تحديدا)".

ووقع الحادث في مدينة بالتيمور الواقعة على بعد 60 كيلومترا تقريبا شمالي العاصمة واشنطن قبيل عطلة يوم الاستقلال التي يحتفل بها الأمريكيون في الرابع من يوليو، إذ يتجمعون عادة ويقيمون حفلات شواء ويطلقون الألعاب النارية.

الشرطة الأمريكية ولاية أوهايو البشرة السوداء اطلاق النار أوهايو

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