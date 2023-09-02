السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ 550 جنيها.. أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بالإسكندرية

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لاحياء حفلا غنائيا مساء يوم 30 سبتمبر الجاري، بمحافظة الإسكندرية.

 

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بالإسكندرية

ومن المقرر أن يقام الحفل داخل إحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على ثلاث فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Limited FANBIT بمبلغ 550 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية VIP بمبلغ 375 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة والأخيرة REGULAR  بمبلغ 275 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

حفل محمد حماقي بموسم الكويت

ويستعد حماقي لإحياء أول حفلات "موسم الكويت" والمقرر إقامته في يوم 21 سبتمبر المقبل ويقام الحفل في قاعة "آرينا كويت".

كان النجم محمد حماقي خلال الفترة الماضية قدم سلسلة من الحفلات الناجحة وأطلق عددا من الأغنيات على طريقة السينجل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب وحقق نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية بالملايين من خلال ألوان غنائية مختلفة ومتنوعة.

 

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