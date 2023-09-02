ياسمين الخيام: باب الله مفتوح بأي وقت أمام عباده ويفرح بعودتهم إليه

قالت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، إن من أسماء الله الحسنى "الغفور"، فغفور مع كثرة الذنوب واللجوء إليه يكون غفورًا بعبادة ورحيمًا بهم.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن مغفرة الله واسعة وبابه مفتوح وفي أي وقت عباده يلجئون إليه يفرح بعودتهم ومسارعتهم بالتوبة والاستغفار، مؤكدة أن هذا الباب يظل مفتوحًا حتى يلقى الله سبحانة وتعالى لذا لا يوجد حجة أمام أي إنسان.

النفوس متقلبة وكلها تحتاج لتنظيف القلب

وتابعت، أنه يوجد نفس متقلبة مثل النفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، وكلها تحتاج لتنظيف القلب ويحتاج كل فترة أن ينظر الإنسان لقلبه وهل يوجد فيه سواد، مؤكدة أن الاستغفار ينظف القلوب ويطهرها.

وتعجبت من أن يلجأ إنسان عندما يمر بضائقة لغير الله على الرغم من أن باب الله مفتوح، ويجب اللجوء والدعاء إليه وأن يكون صبورًا لأن كل شيء عند الله بقدر.