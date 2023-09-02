السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التمرد على فرنسا.. مظاهرات النيجر ضد فرنسا هل سقطت الأخيرة في أفريقيا؟

مظاهرات النيجر
مظاهرات النيجر

شهدت النيجر اليوم السبت، مظاهرات واحتجاجات تطالب بخروج كل القوات الفرنسية من البلاد.

كما طالب الادعاء العام في النيجر، في بيان له، السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته، مؤكدا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.

وعلي مدار الأيام الماضية، شهدت الأراضي النيجيرية انتفاضة ضد الوجود الفرنسي في البلاد، مطالين بخروجهم، ونرصد من خلال التقرير التالي، أسباب التمرد الأفريقي على فرنسا، وهل انتهت فرنسا في أفريقيا.

txt

ماكرون يجدد دعمه لرئيس النيجر محمد بازوم

في هذا السياق، قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، النيجر قبل انقلاب عبد الرحمن تياني، كانت الخليف الأوحد في المنطقة الهشة أمنيا نتيجة العلاقات الاقتصادية وخاصة في ملف الطاقة واليورانيوم، وعلى المستوى العسكري لوجود ١٥٠٠ جندي، وقاعدة أمريكية بها أكثر من ١٠٠٠ جندي، في ظل فقد تحالفاتها دولة تلو الأخرى بداية من مالي وبوركينا فاسو وتعاون تشاد العسكري مع روسيا مع عدم قطع كامل للعلاقات مع فرنسا، التي وصفتها تلك الدول بأنها تتخلى عنها في حربها ضد الإرهاب مع قرارات إعادة تمركز عملية البرخان، وعليه تم نقد الاتفاقيات العسكرية معها مقابل العقوبات التي تم فرضها على الدول الأفريقية السابق ذكرها، ولذلك جاء الرد الفعل الفرنسي المتشدد حول التمسك بأهم ورقة ربط بين دول الساحل والصحراء وهي النيجر التي أعلن المجلس الانقلابي فض كافة الاتفاقيات العسكرية ووقف تصدير اليورانيوم مع بداية استيلاءه علي السلطة. 

txt

ماكرون: فرنسا لن تعترف بمن يقفون وراء الانقلاب العسكرى فى النيجر

عدم تحقيق الاستراتيجية الفرنسية بتحسين صورة فرنسا كمستعمر زاد من حالة الاحتقان للشباب الأفريقي

وتابعت حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، لكن عدم تحقيق الاستراتيجية الفرنسية بتحسين صورة فرنسا كمستعمر وحيادها تجاه الأنظمة الافريقية التي أعلنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اجتماعه مع الشباب الأفريقي في فرنسا، وأعلنها كذلك في زيارته للدول الافريقية مارس الماضي، زاد من حالة الاحتقان للشباب الأفريقي الذي لم يعد ينتمي للحقبة التاريخية الاستعمارية، وبدأ ينظر لفرنسا كمستعمر في ظل الحملات الدولية والتي تقودها روسيا والصين ضد الوجود الغربي، وبالتالي أصبح التوجه الأفريقي وخاصة من الغرب ودول الساحل الافريقي على وجه الخصوص نحو التخلص من الإرث الاستعماري، فأصبح يروج للوضع الحالي والانقلابات بأنها حرب على الاستعمار، وليس دفاعا عن الديمقراطية من خلال الحشد بأنه في حال تنفيذ "ايكواس" تهديده بالحرب بعد نفي رئيس نيجيريا اقتراح وجود حكومة انتقالية لمدة ٩ شهور في المنطقة، سيكون حرباً ضد التدخل الفرنسي في القارة، ولكنه في واقع الامر هي حرب بالوكالة، سيكون ضحاياها مزيد من تفكك الدول الأفريقية واضعافها مقابل التنافس الدولي.

النيجر القوات الفرنسية السفير الفرنسى فرنسا أفريقيا ملف الطاقة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

انتصر السرطان.. وفاة الطالبة نانسى بالفرقة الثالثة بطب المنوفية

موعد أول أيام شهر رمضان 1445 - 2024

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

قتله بطلقة فى الرأس.. استمرار حبس خفير أنهى حياة عامل فى بدر

"مو صلاح وتحديد مصيره".. طبيب نفسى يوضح بماذا يشعر محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل