السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سناء منصور تشيد بنجاح مهرجان العلمين: "أيقونة للترفيه"

سناء منصور
سناء منصور

أشادت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، بـمهرجان العلمين، مؤكدة أنه كان حافلًا بما قدمه من فقرات متنوعة، وحقق نجاحًا كبيرًا جدًا على مدار شهر ونصف العام من انطلاقه.

وأضافت خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مدينة العلمين تحولت معه لأيقونة للترفية وأصبحت وجهة للسياحة الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن الجميع تابع الحفلات الفنية التي قدمت خلال المهرجان وساعدت على توافد آلالاف من الزائرين والمصطافين، سواء مصريين أو عربًا أو أجانب، لقضاء وقت ممتع على شواطئ العلمين التي لا يوجد لها مثيل. 

وتابعت، أن حالة الرواج كانت مفيدة جدًا لسكان العلمين واستطاعوا الترويج لمنتجاتهم، وأصبح هناك إقبال كبير على الشقق والفنادق وزيارات المطاعم والكافيهات.

المهرجان ساعد على توفير فرص عمل كبيرة للشباب

وأكدت أن المهرجان ساعد على توفير فرص عمل كبيرة للشباب طوال فترة المهرجان، مشيرة إلى أنه كان شيئًا جميلًا ومميزًا ونظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سناء منصور العلمين مدينة العلمين مهرجان العلمين الحفلات الفنية وجهة للسياحة الخارجية توفير فرص عمل

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