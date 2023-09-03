بعد ظهور أيريس وفيروناكس.. كل ما تريد معرفته عن متحور "بيرولا" الجديد

"إيريس"، "فيروناكس" وأخيرا متحور "بيرولا".. تلك المتحورات التي ظهر بها فيروس كورونا بشكل جديد خلال عام ٢٠٢٣، وأثارت القلق بسبب سرعة انتشارها وتغير خصائصها وأعراضها.

وحسب موقع “CDC” البريطاني، فقد صرحت منظمة الصحة العالمية باكتشاف، ورصد متحور جديد من وباء فيروس كورونا المستجد، أصيب به عدة أشخاص في دول متفرقة من أنحاء العالم اطلق عليه "بيرولا".

ما هي سلالة "بيرولا" الجديدة؟

وتم تسمية السلالة الجديدة باسم "بيرولا"، وتعرف علمياً باسم “BA.X/BA.2.86”، وقال الدكتور مارك هيميليا عالم الأوبئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن البديل يمكن أن يسمى "Pi"، وهو الحرف الذي يتبع Omicron في الأبجدية اليونانية، وان اكتشاف متحور بيرولا بعد متحور ايريس ليس الاكتشاف الأخير، لأن الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى ظهور متغيرات جديدة.

أين تم رصد سلالة "بيرولا" الجديدة؟

ظهر متغير "بيرولا" لأول مرة منذ عدة أيام بعد أن اكتشف متتابعي الفيروس الحالات التي ظهرت لأول مرة في الدنمارك، وقد كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.

وتم اكتشاف حالتين آخريتين في جنوب أفريقيا، وأفيد أنه تم التوصل إلى حالات أخرى في سويسرا وتايلاند، وهذا يعني أنه تم حتى الآن اكتشاف السلالة في أربع قارات منفصلة.

ويأتي المتغير أيضًا بعد ظهور السلالة المعروفة إيريس والمعروفة علميًا باسم EG.5.1.

لماذا أثار متحول "بيرولا" القلق؟

تم تسليط الضوء على متحور البيرولا، لأنه يحمل العديد من الطفرات الجديدة التي تجعله يتطور، ويختلف عن سلالات متحور أوميكرون السابقة، ويعتقد أن المتغير يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية ويسبب العدوى.

لذلك ننصح بضرورة إعادة ارتداء أقنعة الوجه وتغيير أهلية لقاح كورونا وتطويره وأخذ جرعات تعزيزية مرتان خلال العام، ويجب أن تكون هناك حاجة إلى عمليات الإغلاق حتى لو بشكل جزئي ووضع القيود الأخرى لمحاولة السيطرة على انتشار اي متحور جديد من وباء فيروس كورونا المستجد.

ما مدى خطورة أعراض طفرة البيرولا؟

وارتفاع الحالات قد يضع الخدمات الصحية والمستشفيات تحت ضغط دائم، ومن المعروف أن أعراض كورونا تشمل عادة ارتفاع درجة الحرارة والسعال والبرد وفقدان حاسة التذوق أو الشم.



الصداع الشديد:

إن أعراض متحور بيرولا تشمل الصداع الشديد، بالإضافة إلى الغثيان أو القيء وقد أظهر المرضى الذين يعانون من المتغيرات الأحدث بما في ذلك متحور بيرولا علامات وأعراض جديدة مثل الغثيان والقيء والصداع النصفي والصداع الشديد.



الإنهاك:

يعد الإرهاق أو عدم الحصول على قسط كافي من النوم من الأعراض الرئيسية الأخرى المرتبطة بشكل متكرر بالمتغير بيرولا، و هذا يرجع إلى "المكون الوعائي" للسلالة، حيث يستيقظ الناس وهم يشعرون بالإرهاق، وكأنهم لم يرتاحوا، او كما لو أنهم لم يناموا على الإطلاق."

إلتهاب الحلق:

علامة أخرى مرتبطة بشكل شائع لمتغيرات كورونا هي التهاب الحلق، لذلك يجب معالجته قبل وصول الالتهاب إلى الأذن وعشاء الرئة.

الحمى:

الحمى أصبحت شيء أساسي عند الإصابة بأي من متحورات فيروس كورونا المستجد حيث تعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة او الحمى و القشعريرة من العلامات الشائعة.

السعال المستمر:

ومن المعروف على نطاق واسع أن السعال المستمر هو أحد الأعراض الثلاثة الأساسية لفيروس كورونا، إلى جانب الحمى وفقدان حاستي التذوق أو الشم، وعادة ما يكون سعالًا جافًا، ثم بعد ذلك حالة رئوية كامنة تسببب سعال البلغم أو المخاط في الرئة.



هل لا تزال لقاحات فيروس كورونا فعالة؟

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متغير "بيرولا" الجديد يتمتع بقدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بسلالات اوميكرون الأخرى.

وحتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتحور، فمن المرجح أن تظل المناعة مرنة، مع تعرض معظم الناس في جميع أنحاء العالم لمتغيرات أوميكرون السابقة.