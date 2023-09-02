السفير الصينى لدى أنقرة: نريد ضم تركيا إلى بريكس

صرح السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، اليوم السبت، بأن توسع تحالف بريكس غرس شعورًا بالثقة والتضامن ‏بين الدول الأعضاء.

وأشار السفير الصيني إلى أن بلاده تريد انضمام تركيا إلى بريكس، وفقًا لما نقلته صحيفة أيدينليك التركية.

وقال شاو بين إن عملية توسع بريكس بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدم أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، لافتا إلى أن توسع بريكس متوقع من قبل المجتمع الدولي.

وتابع السفير الصيني لدي تركيا: "نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى بريكس أيضًا".

كما أعرب شاو بين عن توقعاته بأن يتطور وينمو تحالف بريكس مع الدول النامية.

رئيسة مجلس أعمال "بريكس": انضمام مصر يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة الحرة

في وقت سابق، قالت بوسي مابوزا، رئيس مجلس أعمال تجمع بريكس في نسخته الخامسة عشرة، التي انعقدت بجنوب إفريقيا خلال الفترة بين 22- 24 أغسطس الماضي، إن جنوب إفريقيا كانت أكثر دول تجمع الـ"بريكس" تشجيعًا لانضمام دول أخرى للتجمع، لكونها أول دولة مستفيدة من توسعته، إذ كان يسمى BRIC قبل أن تلحق به ليصبح BRICS في عام 2011.

وأضافت مابوزا، في تصريحات صحفية: "جعلنا ذلك أكثر قابلية لدعم الدول الأخرى الراغبة بالانضمام إلى هذا التجمع، ونظرًا إلى تركز محادثاتنا خلال رئاستنا مجلس أعمال البريكس على عالم الأعمال والفرص الاستثمارية، كنا نميل نحو المزيد من انفتاح الفرص الاقتصادية".

وعن كواليس اختيار مصر بين ست دول أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في ختام القمة عن دعوته إلى الانضمام لتجمع "البريكس" بدءًا من العام المقبل، وهي: السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين وإيران من بين حوالي عشرين دولة كانت قد طلبت عضوية "البريكس"، قالت: "وزراء خارجية الدول الخمس انخرطوا في محادثات استمرت لأشهر طويلة، وصولا إلى المحادثات المكثفة خلال الأيام السابقة على القمة".