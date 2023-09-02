"سون هيونج" يقود هجوم توتنهام أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

أعلن الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، اليوم، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيرنلي، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- أودجي.

خط وسط الملعب: سار- فيكتور بيسوما- جيمس ماديسون.

في خط الهجوم: ديان كولوسوفيسكي- سولومون- سون هيونج مين.

فيما جاءت دكة بدلاء توتنهام على النحو الآتي: "فوستر- إيمرسون رويال- ديفنسون سانشيز- بن ديفيز- أوليفر سكيب- إيميل هويبيرج- جيوفاني لو سيلسو- ريتشارليسون- إيفان بريسيتش".

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، وذلك خلف وست هام يونايتد المتصدر برصيد 10 نقاط، ومانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط.