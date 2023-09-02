السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق الشناوى لـ"الدستور": العلمين مدينة ساحرة.. ومجهود جبار للمتحدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعادته البالغة بمدينة العلمين الجديدة التي شيدت في وقت قصير في الساحل الشمالي، وأقيم بها مهرجان العلمين الجديد في نسخته الأولى، وبسبب تنوع الفعاليات زار مصر الكثير من الأجانب من مختلف الجنسيات.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات لـ"الدستور": "فكرة وجود مهرجان يضم الكثير من الفنانين من مختلف أنواع العالم، ويكون لهم جمهور في مصر، سبب حالة من الروّاج السياحي، خاصًة أن العلمين هي مدينة ساحرة، وفيها مناظر طبيعية خلابة".

المتحدة قدمت مجهود جبار

ووجه الناقد الفني طارق الشناوي، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب المجهود الكبير الذي تبذله في إقامة الحفلات والفعاليات الخاصة بمدينة العلمين الجديدة، بجانب إقامة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الـ 2 بالمدينة وبشكل مميز، ومجهود ملحوظ.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يُجدر الإشارة إلى أن مدينة العلمين الجديدة، شهدت الكثير من الفعاليات في مهرجان العليمن، الذي كان فيه تنظيم عدد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير وتامر حسني وإليسا ونانسي عجرم وأحمد سعد وراغب علامة ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم وحكيم وآخرون.

ورصدت "الدستور" تفاصيل 8 أسابيع من الحفلات المتواصلة التي شارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي، من بينهم نجوم، مثل مدحت صالح وأنغام وعمر خيرت وتامر حسني وفريق "كايروكي"، ونجوم الغناء الشعبي مثل رضا البحراوي ومحمود الليثي وعمر كمال وغيرهم.

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وشهد مهرجان العلمين تواجد نجوم حقبتي الثمانينيات والتسعينيات والشباب، من بينهم "مدحت صالح وأنغام، لافتًا إلى أن الحالة الفنية التي أحدثها المهرجان لم تختلف عن الحالة الرياضية، والتي شهدت فعالياته أحداثًا رياضية هامة مثل بطولة كرة القدم الشاطئية والتيك بول.

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