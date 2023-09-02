الشرقية: 224 شكوى وطلبًا بمكتب خدمة المواطنين خلال أغسطس

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر أغسطس الماضي، 224 شكوى وطلب، وتم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.

حل شكاوى المواطنين

وأكد أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أغسطس الماضي، تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

وفي سياق متصل، استقبل مكتب خدمة المواطنين بديوان عامة محافظة الشرقية، خلال شهر يوليو المنقضى، 402 شكوى، جرى الرد على 339 شكوى منها بنسبة 84٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وتم فحص باقي الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.