إنشاء مصنع للورق في العاشر من رمضان باستثمارات 300 مليون جنيه

أعلن علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، ضخ استثمارات محلية جديدة تتجاوز 300 مليون جنيه لإنشاء مصنع ضخم لصناعة الورق بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 20 ألف متر بهدف إحلال الواردات وتقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب فى السوق المحلى.

وقال علاء السقطى في بيان صحفي اليوم، إن السوق المحلى يستورد ما يقرب من 60% من احتياجاته من المستلزمات الورقية من الخارج مما يؤكد أهمية توطين تلك الصناعة فى مصر لخفض الفاتورة الاستيرادية فى هذا القطاع.

جاء ذلك على هامش افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعة الورق والكرتون والورق الصحي بمشاركة سامى صفران الرئيس الجديد للاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف وجمال سعودى رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.

تفعيل دور الاتحاد العربى للصناعات الورقية لدعم التكامل الاقتصادي

وأكد أنه جارى مناقشة تفعيل دور الاتحاد العربى للصناعات الورقية فى مصر لتعزيز التعاون العربى المشترك فى مجال الصناعات الورقية ودعم التكامل بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجارى فيما بينهم، موضحا أن هناك فرص استثمارية كبرى فى السوق المصرى أمام المستثمرين العرب خاصة بعد حزمة القرارات الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة المحلية.

وأشار السقطى إلى أنه يجب على جميع المستثمرين المصريين فى الوقت الحالى استغلال تلك القرارات والترويج لها والسعى نحو عقد شراكات مع الشركات الأجنبية لزيادة تحويلات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى.

30 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف

وأوضح أن حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف في مصر ارتفع الى أكثر من 30 مليار جنيه ويبلغ إجمالي عدد مصانع إنتاج الكرتون في مصر نحو ثلاثة آلاف مصنع كرتون، وأنه في السنوات القليلة الماضية اكتسبت الصناعات الورقية أهمية كبيرة نظرا لمساهمتها الهائلة في عملية إعادة التدوير واعتبارها أحد أهم مجالات "الصناعات الخضراء" وداعما رئيسيّا لـ"الاقتصاد الأخضر" حول العالم، مؤكدا أن صناعة الورق العربية أًصبح لها انتشار أوسع.

كما أكد السقطى ضرورة الاهتمام بصناعات التعبئة والتغليف فى مصر حيث أنها من أهم الصناعات التكميلية لجميع أنواع الصناعات بلا استثناء، وكلما كان هناك اهتمام بتعبئة المنتجات بشكل صحى وآمن كلما زادت جودتها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية بالإضافة إلى أن التعبئة النهائية للسلع لها دور كبير فى زيادة المبيعات أو خفضها.

وقال، إن استعمال الورق والكرتون في صناعة التغليف لم يعد يقتصر على الدور اللوجستي فى حماية وإيصال المنتجات إلى المستهلك بل أًصبح بائعا "صامتا" يروّج للسلع ويساهم في تنمية اقتصاداتنا العربية وزيادة صادراتنا وإبراز القيمة المضافة للمنتج لتعزيز صورة المنتج العربي بشكل يحاكي أذواق المستهلكين فى كل الأسواق العالمية وتأمين فرص عمل لشبابنا العربي.