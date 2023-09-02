رئيس مجلس النواب الليبى يؤكد لـ"باتيلى" ضرورة تشكيل حكومة موحدة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي.

وبحث "عقيلة" و"باتيلي" مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي.

المملكة المتحدة: ندعم جهود المفوضية العليا للانتخابات

جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، دعم بلادها جهود المفوضية العليا الليبية للانتخابات لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس مجلس المفوضية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح، حيث تم بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية واستعدادات المفوضية لتنفيدها، وفقا لبيان للمركز الإعلامي للمفوضية أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال".

وحسب البيان، تناول اللقاء بحث سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات وفقا للمعايير الدولية، وتقديم الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وعلى هامش اللقاء، قامت هارندل وأعضاء مجلس المفوضية بجولة تفقدية لمقر المفوضية للاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، والتي شملت المرصد الإعلامي ومركز العد والإحصاء، وبعض المقرات الحيوية الأخرى.

والتقى رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" بمكتبه في مدينة القبة، الأسبوع الماضي بحضور أعضاء مجلس النواب " عزالدين قويرب ، محمد الهاشمي " التقى عميد بلدية زليتن "مفتاح الطاهر حمادي" وأعضاء المجلس البلدي وعدد من أعيان ومشايخ وحكماء المدينة ، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كل الأصعدة.

وثمّن رئيس وأعضاء المجلس البلدي وأعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وتحقيق إرادة الشعب الليبي، كما عبّر الحاضرون عن دعمهم رئيس مجلس النواب.