إعلان نهائي تحدي انترنت الأشياء خلال اسبوع جيتكس للتكنولوجيا بدبي أكتوبر المقبل

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEEفرع إدارة التكنولوجيا بالتعاون مع IEEE TEMS، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) اليوم عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريح للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أوضح أن تحدي مصر للانترنت الاشياء في عامه السابع والذي انطلق تحت مسمي (دوري إنترنت الأشياء) منذ عام 2016 هو نقطة انطلاق الفائزين إلي تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي والذي سيعقد بدبي في اكتوبر المقبل، وقد دعم تحدي مصر لانترنت الأشياء منذ بدايتة وحتى عام2023 بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نحو 180 شركة ناشئة و950 مشروع تخرج و 960 مشروعا من مدارس المتفوقين و 7000 متدرب ويعتبر تحدي مصر لانترنت الاشياء من اهم المسابقات التي تعقد في جمهوريه مصر العربيه في المجالات ذات الصله بانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي ويتأهل منه اول ثلاثه فائزين من مجالات الشركات الناشئه ومشروعات التخرج ومدارس المتفوقين لتمثيل مصر في تحدي العرب لانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي بمشاركه 55 فريقا من 12 دولة هذا العام.

بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي أن التحدي يعد برنامجا قوميا سنويا يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

من جانبه ، صرح الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال قائلاً :" يعد تحدي إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي و الذي بدأ عام 2017 بالتعاون مع مجمع إبداع برج العرب و استمر حتى اليوم نموذجا رائعا للتعاون و التكامل بين منظمات المجتمع المدني و شركات التكنولوجيا و أكاديمية البحث العلمي و قد استمر هذا التعاون و اتسع نطاقه ليشمل المنطقة العربية و القاره الأفريقية، و اتصال تعتبر التحدي هو تجسيد لدورها في التنمية المجتمعية و تنميه الشباب من مدارس المتفوقين و حتى مشروعات التخرج ووصولا الى الشركات الناشئة".

تعقيبا على هذا البيان، صرح المهندس حسين مصطفى، مدير تطوير الأعمال بالمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) قائلا: "إننا فخورون بدورنا البناء في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها كافة الدول العربية من خلال إزاحت الستار عن المواهب الشابة والأفكار الإبتكارية وتقديم البرامج المتكاملة التي من شأنها توفير مناخ مناسب لتعزيز الإبتكار وريادة الأعمال في المنطقة، موضحا إن الدور المحور للإبتكار وريادة الأعمال يحظى بعناية خاصة من كافة الأطراف المعنية في المنطقة العربية من شركاء وممثلي المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وذلك بإعتباره إحدى الدعائم الأساسية في مسيرة التحول الرقمي".

يعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي العربي برنامجا متكاملا حيث يهتم ببناء القدرات لدى المبتكرين لمرحلة ماقبل الإحتضان أو الإلتحاق بمسرعات الأعمال، وتضمن 3 مسارات رئيسية هي مشروعات التخرج لدى طلاب الجامعات ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة بالإضافة إلى مسار طلاب مدارس الثانوية، ويرتكز على تسليط الضوء على الدور البارز لتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الإصطناعي في مجالات التحول الرقمي لتحقيق الرؤى الحكومية العربية الطموحة للإنضمام لمصاف الدول الذكية بما يتماشي مع الإتجاهات العالمية.

ومن المقرر أن يتضمن التحدي في مرحلة ماقبل إعلان النتائج النهائية التي من المقرر لها أن تقام خلال فعاليات إسبوع جيتكس للتكنولوجيا في أكتوبر 2023 بمدينة دبي، عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للمشاركين بهدف توفير القدرات الفنية اللازمة لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشروعاتهم الإبتكارية وتطوير برامجهم وتطبيقاتهم الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي نجح على مدار الأربع سنوات الماضية في ضم أكثر من 600 شركة ناشئة و2950 مشروع تخرج ومايقترب من 1070 فكرة من مسار مدارس الثانوية بمشاركة أكثر من 20900 من الخبراء والمختصين في مختلف أرجاء المنطقة العربية.