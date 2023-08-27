"القومى للبحوث": مبادرة "أجيال" تسعى لتطوير مهارات الشباب فى البحث العلمى (فيديو)

قال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن مبادرة أجيال تسعى لتطوير مهارات الشباب في البحث العلمي، والتي سيكون لها تأثير هام على الطلاب.

وكشف درويش، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، عن أبرز مكاسب المبادرة، وهي معرفة الطالب كل ما يتعلق بمعنى البحث العلمي، وكيف يكون باحثًا وعالمًا في المستقبل، بالإضافة إلى تنمية المهارات الموجودة لدى الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وأيضًا التعليم الجامعي والتعليم ما بعد الجامعي.

عقد لقاءات بين الطلاب والمتخصصين

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث، أن مبادرة "أجيال" هدفها هو تدريب الطالب على كيفية عمل بحث علمي بشكل صحيح، بجانب كيفية اختيار المصادر وكل الخطوات المطلوبة في عمل البحث العلمي، بالإضافة إلى عقد لقاءات بين الطلاب والمتخصصين لمعرفة كل ما يتعلق بالبحث العلمي على غرار برنامج "كابيتانو".

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث، إلى "أننا نعمل على اكتشاف الباحث منذ الصغر، معقبًا: "نحببه في البحث العلمي من صغره، وهتكون المبادرة تفاعلية أو أونلاين".