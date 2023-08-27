الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القومى للبحوث": مبادرة "أجيال" تسعى لتطوير مهارات الشباب فى البحث العلمى (فيديو)

الدكتور حسين درويش
الدكتور حسين درويش

قال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن مبادرة أجيال تسعى لتطوير مهارات الشباب في البحث العلمي، والتي سيكون لها تأثير هام على الطلاب. 

وكشف درويش، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، عن أبرز مكاسب المبادرة، وهي معرفة الطالب كل ما يتعلق بمعنى البحث العلمي، وكيف يكون باحثًا وعالمًا في المستقبل، بالإضافة إلى تنمية المهارات الموجودة لدى الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وأيضًا التعليم الجامعي والتعليم ما بعد الجامعي.

عقد لقاءات بين الطلاب والمتخصصين

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث، أن مبادرة "أجيال" هدفها هو تدريب الطالب على كيفية عمل بحث علمي بشكل صحيح، بجانب كيفية اختيار المصادر وكل الخطوات المطلوبة في عمل البحث العلمي، بالإضافة إلى عقد لقاءات بين الطلاب والمتخصصين لمعرفة كل ما يتعلق بالبحث العلمي على غرار برنامج "كابيتانو".

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث، إلى "أننا نعمل على اكتشاف الباحث منذ الصغر، معقبًا: "نحببه في البحث العلمي من صغره، وهتكون المبادرة تفاعلية أو أونلاين".

اجيال مبادرة أجيال تطوير مهارات الشباب البحث العلمي البحث العلمي 2023 مهارات الشباب

مواد متعلقة

أطلقها المركز القومى للبحوث.. ما مبادرة أجيال؟ (فيديو)

4521 متقدمًا للمشاركة بالورش الفنية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

عقبة: "100 يوم صحة" ساعدت فى القضاء على قوائم الانتظار

بدأت الدراسة فى 2019.. معلومات حول كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ببنى سويف

"إكسترا نيوز": شرم الشيخ ضمن أجمل 10 شواطئ عالميًا

هيئة محو الأمية: "حياة كريمة" تتبنى الفكر التنموى فى جميع المحافظات (فيديو)

"اقتصادية الشيوخ": لدينا منافع كبيرة من انضمام مصر لـ"بريكس"

الروائى عزت القمحاوى ضيف الدكتورة صفاء النجار فى "أطياف".. الخميس

الأكثر قراءة

طلقات على ميكروباص تنهى حياة أربعينى فى حدائق أكتوبر

باستثمارات 60 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمصنع "كادى مصر" الصينى بـ"اقتصادية قناة السويس"

سعر كيلو السكر فى التموين.. وأسعار السلع التموينية الأخرى

احتفاء برئيسها الجديد.. 10 مليارات جنيه أرباح البورصة فى النصف الأول من التعاملات

4521 متقدمًا للمشاركة بالورش الفنية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

زواج المحارم في مصر القديمة.. هل تزوج “الفراعنة” من بناتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟