الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البحث العلمى" تعلن عن منح بحثية كاملة للعلماء المصريين بالمعهد المتحد للعلوم النووية

الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، عن فتح باب التقدم عن منح بحثية كاملة للعلماء المصريين من طلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين ما بعد الدكتوراه والعلماء المتميزين للانضمام إلى المختبرات المتطورة في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، في مجالات بحثية متوافقة مع خطة المعهد لعام 2023، حيث تركز الخطة هذا العام على تخصصات: الفيزياء النووية، وفيزياء الطاقة العالية، والفيزياء النيوترونية، والفيزياء النظرية، وتكنولوجيا المعلومات، والبيولوجيا الإشعاعية، وذلك في إطار الاتفاقية الموقّعة بين الأكاديمية والمعهد، وبعد ترقية عضوية مصر- وتمثلها أكاديمية البحث العلمي- بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مميزات العضوية الكاملة بالمعهد، وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري على قدم وساق بمشروع الضبعة.

وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي، اليوم، أنه يجب على المهتمين الاطلاع على شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال الاتفاقية وملء الاستمارة من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/، علما بأن آخر موعد للتقدم 20/9/2023، وسيتم الإعلان عن المرشحين المقبولين في 15/10/2023، وأكد البيان أن هذا النوع من المنح يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتهيئة بيئة علمية وبحثية قادرة على استيعاب الفكر المبتكر لشباب الباحثين والعلماء، ومساعدتهم للانخراط في ثقافات أخرى وفتح آفاق جديدة ومتعددة لنقل الخبرات الدولية من وإلى منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمصر، فضلًا عن تعريف شباب الباحثين بمجالات التعاون مع المعهد لتعزيز الاستفادة من البنية البحثية له ومشاريعه العلمية الجارية.

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